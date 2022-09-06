Коли до України приїде новий прем’єр Великобританії: до МЗС окреслили терміни

Дипломати вже розпочали роботу

Підготовка до візиту нового прем’єра Великобританії Ліз Трасс до Києва вже триває, а сам візит може відбутися найближчим часом.

Як повідомив в ефірі єдиного марафону новин посол України в Лондоні Вадим Пристайко, українські дипломати вже розпочали підготовку зустрічі Трас із президентом Володимиром Зеленським.

"Коли вона формально стане прем’єром (6 вересня, — ред.), я думаю, відразу ж відбудеться дзвінок, і домовленості про візит Ліз Трасс не забаряться", — сказав він.

При цьому він додав, що в МЗС України також працюють і над організацією дзвінка.

До призначення на посаду прем’єра Трасс обіймала посаду глави МЗС Великобританії, у цій якості вона відвідувала Київ 17 лютого, а після початку вторгнення Росії неодноразово заявляла, що має намір відвідати Україну ще раз.

Як повідомлялося раніше, вибори нового голови Консервативної партії Британії, а заразом і нового прем’єра, відбулися 3 вересня, а вже 5 вересня стало відомо, що перемогу здобула Трас. Її опонентом був колишній міністр фінансів Ріші Сунак.

Трас відома своїми жорсткими висловлюваннями у бік росії, а також безкомпромісною підтримкою України.