Кроме того, песков намекнул на возможность приезда кремлевского диктатора на Донбасс

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором владимиром путиным не дают покоя кремлю. Как прогнозировал украинский генерал Игорь Романенко, после взрывов в Крыму намеки из москвы по желанию возобновить диалог участились. В частности, во время общения с журналистами 6 сентября об этом снова заговорил пресс-секретарь диктатора дмитрий песков.

По его словам, которые цитирует пропагандистское РИА "Новости", для организации такой встречи необходимо "построить фундамент договоренностей, которые будут закреплены". Впрочем, песков добавил, что сейчас об этом речи не идет.

Он также прокомментировал возможный визит путина на оккупированный Донбасс. Пресс-секретарь диктатора заявил, что у кремля "обширные" планы на "развитие" захваченных территорий, а поездка кремлевского деда туда состоится, "когда придет время".

Как ранее сообщал "Телеграф", президент Зеленский в конце августа четко дал понять – Украина не собирается разговаривать с кремлем, при этом назвав россию "ненасытным аллигатором". Он также называл судилище над защитниками Мариуполя, которое планируют боевики "ДНР", и ядерный терроризм на Запорожской АЭС действиями, исключающими переговоры. Кроме того, Зеленский заявлял, что говорить с россией можно будет только после того, как она выведет все свои войска с территории Украины. В настоящее время свое посредничество в такой встрече предлагает глава Турции Реджеп Эрдоган. Также о своем желании и дальше разговаривать с путиным заявили лидеры Германии Олаф Шольц и Франции Эмманюэль Макрон. Впрочем, они имели в виду собственный диалог с кремлем.