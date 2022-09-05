Война в Украине - день 194: ВСУ демонстрируют успехи на Донбассе и юге на фоне атак россиян

Оперативно о главном 5 сентября

Большая война идет уже 194 дня. Россияне продолжают полномасштабное наступление, однако ВСУ дают захватчикам по зубам. На южном направлении украинские силы обороны уничтожают переправы через Днепр, оставляя группировку рф вблизи Херсона в изоляции. Одной из таких целей вновь стал автомобильный Антоновский мост. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продвижении ВСУ на Донбассе и юге страны, рассказав об освобождении трех населенных пунктов.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 5 сентября, а более оперативную информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал к введению в восьмой санкционный пакет ЕС "общеевропейских визовых решений по гражданам россии".

Информация за 2 сентября доступна в трансляции: "Война — день 191: миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС, ВСУ бьют по тылам оккупантов"

О событиях 3 сентября можно прочитать в сводке: "Война — день 192: ВСУ зачищают Херсонщину от оккупантов, а россияне готовят удар на Донбассе".

О том, что происходило 4 сентября можно прочитать в материале: "Война в Украине — день 193: обострение на Запорожской АЭС, атаки оккупантов на Донбассе".