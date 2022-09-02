Война — день 191: миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС, ВСУ бьют по тылам оккупантов

Оперативно о главном 2 сентября

На протяжении 191 дня украинские защитники храбро отражают атаки российских войск, который полномасштабно вторглись в нашу страну в феврале 2022 года. Пока в Генштабе ВСУ хранят молчание о южном направлении, известно, что оккупанты день за днем продолжают штурмовать позиции украинских сил обороны на Донбассе. При этом ВСУ продолжают работать по тылам захватчиков, устраивая "бавовну" на оккупированных территориях юга. На политическом фронте президент рф владимир путин объявил о новой "цели" войны в Украине. Нелепое заявление глава кремля сделал в Калининграде. Кроме того, миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС, где после 2-часовой проверки, часть делегации покинула станцию. Перед приездом международной миссии россияне массированно обстреляли Энергодар.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 2 сентября, а более оперативную информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 Россияне ударили тремя ракетами по Харьковщине и облцентру: два прилета в городе, один в области.

С информацией за 30 августа можно ознакомиться в материале: "Война — день 188: ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины".

О событиях 31 августа можно прочитать в сводке: "Война — день 189: эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС, на юге продолжаются ожесточенные бои".

О том, что происходило 1 сентября можно прочитать в материале: "Война — день 190: День знаний во время войны, контрнаступление нового типа от ВСУ".