Вице-президент Ассоциации политических психологов Украины Светлана Чунихина специально для "Телеграфа":

И украинский, и российский президенты за время войны встретились каждый с худшим своим кошмаром.

Весь смысл власти для путина всегда сводился к контролю и превосходству. С годами ему на международной арене встречалось все меньше политических лидеров, за кем он мог бы признать превосходящую силу. И ему такое положение вещей скорее нравилось. Он испытывал немалое удовольствие от всякой возможности унизить того, кто мнил себя выше других. Чаще всего это касалось лидеров западного мира.

Однако за последние полгода путин столкнулся с невозможностью достичь привычного ему состояния превосходства. Более того, он стоит на грани чудовищного унижения – для себя и страны в целом. Ситуация усугубляется тем, что авторы этого унижения – глубоко презираемые путиным западные политики и украинцы, которых он последовательно расчеловечивал в глазах общественного мнения. Такой резкий разворот в восприятии себя – еще вчера я был царь горы, а сейчас ничтожество – равнозначен личностной катастрофе.

Однако эта катастрофа может быть смягчена вторым трендом, который определяет эволюцию личности путина, точнее, ее инволюцию. Речь идет о разрыве обратной связи, утрате контакта с реальностью.

Многие наблюдатели отметили глубокие изменения, которые произошли с российским лидером за период ковидной изоляции. путин глубоко погрузился в мир своих фантазий – о месте России в истории мира, о своем месте в истории России. Поэтому донести до него информацию о реальном положении вещей становится сложнее. Он отмахивается от всего, что отвлекает от фантазийного мира российского величия. Вернуть его в реальность сможет лишь масштабное военное поражение.

Владимир Зеленский, который не мыслил себя иначе как президентом мира – эта роль в наибольшей степени соответствовала его актерскому и продюсерскому амплуа в легком жанре – стал президентом войны. Нельзя сказать, что для этой роли в характере Зеленского не было необходимых структур – они были. И смелость, и азарт. Но встреча с трагедией такого масштаба, которая затронула весь мир, но коснулась украинского президента лично и глубоко – не могла не изменить его хотя бы на том же уровне самовосприятия.

Однако полная картина трансформаций, произошедших и происходящих с Зеленским, думаю, откроется позже. Его испытание еще не закончено.

Более того, вместе с войной украинский президент проходит испытание внезапной всемирной славой и популярностью. И еще неизвестно, какое из них будет иметь более тяжелые последствия.

Сейчас можно сказать определенно лишь то, что Зеленский устал. Ему в целом удается сохранять присутствие духа, он не забывает благодарить и поддерживать тех, с кем делит нелегкий хлеб истории. Однако сквозь этот фасад все чаще прорывается другая его сторона – раздражительность, эгоцентричность, иногда даже хамство. Впрочем, ничего такого, чего мы не видели и до войны.