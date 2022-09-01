Укр

путин придумал новую "цель" войны против Украины

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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владимир путин Новость обновлена 01 сентября 2022, 18:19
владимир путин

Цели войны в Украине постоянно меняются

В четверг, 1 сентября, на 190-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в кремле озвучили новую цель так называемой "спецоперации".

С соответствующим заявлением выступил в четверг, 1 сентября, президент рф владимир путин. Он сказал, что целью войны в Украине якобы является "ликвидация антироссийского анклава".

"На территории Украины создается угрожающий самой россии антироссийский анклав, его ликвидация — цель специальной военной операции", — заявил путин в ходе посещения Музейного и театрально-образовательного комплекса в Калининграде. Там глава кремля провел открытый урок "Разговор о важном", участниками которого стали победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

Напомним, путин, объявляя о начале полномасштабной войны в Украине, заявлял, что целью "спецоперации" являются "денацификация" и "демилитаризация". Спустя полгода российские политики все реже употребляют эти термины, говоря о целях войны.

Ранее сообщалось, что у путина начались проблемы и со второй рукой. Это было заметно во время последней встречи президента рф с главой Росгвардии виктором золотовым.

Теги:
#Украина #Россия #Владимир Путин #Война с Россией