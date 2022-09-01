ВСУ за сутки уничтожили 6 складов и держат мосты под контролем: что происходит на юге страны

Россияне пробуют удерживать позиции, а если это не получается, то минируют все вокруг

Украинские военнослужащие усиленно работают над тем, чтобы по максимуму использовать "окно возможностей", открывшееся сейчас на юге благодаря тактике и новому западному оружию. Бойцы ВСУ активно бьют по сосредоточиям живой силы и техники российских оккупантов, обрекая тех на серьезные потери. Однако заставить врага массово сбежать у украинцев пока не получается — те держат крепкую оборону, несмотря на регулярно случающуюся "бавовну".

Что сейчас происходит на фронте в южных областях Украины, сообщили представители оперативного командования "Юг" в свежей сводке 1 сентября. Отметим, что регулярность наших точных ударов не уменьшилась — российские склады и различные опорные пункты продолжают взлетать на воздух.

Только за последние сутки наши военные 24 раза ударили по вражеским позициям. Уничтожаются пункты управления БПЛА, российские станции радиоэлектронной борьбы (для нарушения связи оккупантов и возвращения региона под "контроль" украинских операторов), а также средствам ПВО.

Из максимально приятного — россияне фактически лишились возможностей пользоваться основными переправами через Днепр. ВСУ удерживают Дарьевский и Каховский мосты под огневым контролем, что мешает россиянам использовать его для доставки новых боеприпасов. Ту переправу, которую враг сооружал рядом с Дарьевкой, успешно уничтожили и пустили ко дну.

Отметим, что список потерь российской армии на южном фронте весьма обширен — минимум 201 солдат, сразу 12 танков Т-72, а также 18 единиц различной бронетехники. Сюда же стоит включить ЗРК "Бук-М3", тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", пять гаубиц "Мста-Б" и другие. Также противник не досчитался сразу шести складов с боеприпасами — на территории Херсонского, Бериславского и Генического районов. Стали историей и компункты двух российских полков — 331-го парашютно-десантного и 56-го десантно-штурмового.

К слову, расположение российских кораблей, как и их численность в Черном море остались прежними. Видимо, враг опасается маневрировать лишний раз, чтобы не напороться на дальнобойное оружие.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как ситуацию на южном отрезке фронта в Украине оценивают американские аналитики. Помимо прочего они считают, что россияне имеют на этом направлении серьезные проблемы.

Это бы объяснило, почему известный херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов внезапно оказался в россии, а не на малой родине.