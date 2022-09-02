Данилов сделал сенсационное заявление о сбитом в Тегеране украинском Боинге: подробности

Авиакатастрофу, произошедшую в январе 2020 года, секретарь СНБО назвал предупреждением со стороны россии

Сбитие украинского Боинга-737 авиакомпании МАУ возле Тегерана, которое Иран официально признал ошибкой своих сил ПВО, на самом деле было предупреждением россиян о возможной агрессии после того, как не удалось продавить на условиях кремля третий вариант Минских соглашений. Такую версию высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Об этом он сказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук. По словам Данилова, для него лично подготовка к эскалации напряжения и возможной полномасштабной войны в Украине началась еще в декабре 2019 года. "После того, как Владимир Александрович [Зеленский] не согласился на условия, которые россияне предложили в Париже, условный, скажем так, Минск-3… Я понял, что будет горячо. И оно так было", — сказал секретарь СНБО.

"Уже через месяц, когда россияне в Тегеране сбили наш самолет, я не исключаю, что это было первое сообщение, если так можно сказать", — добавил Данилов.

Секретарь СНБО имел в виду встречу Нормандского формата в Париже 9 декабря 2019, когда Зеленский заручился поддержкой тогдашнего канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона в вопросе изменения условий Минских договоренностей в интересах Украины, а не кремля. Месяц спустя, 8 января 2020 возле Тегерана был сбит самолет МАУ, в результате чего погибли 176 человек – все 9 членов экипажа и 2 пассажира были украинцами. По официальной версии расследования, ракету по самолету ошибочно выпустили боевики иранского Корпуса стражей Исламской революции. По данным спецслужб США, выстрел был произведен иранской системой ПВО российского производства Тор-М1. Версию поддержал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на данные разных западных разведок.

Как сообщал "Телеграф", после начала полномасштабной войны в Украине Иран остался едва ли не единственным полноценным союзником россии. Несмотря на заявления о необходимости прекратить боевые действия, Тегеран оказывает Москве помощь в обхождении санкций и недавно передал российской армии партию ударных беспилотников. По данным СМИ, они оказались очень некачественными.