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"Помилка оператора": Іран назвав остаточну причину аварії українського літака під Тегераном

"Помилка оператора": Іран назвав остаточну причину аварії українського літака під Тегераном
17:25 Ср, 17 Березень 2021 Телеграф

Організація цивільної авіації Ірану в підсумковому звіті назвала причиною аварії українського літака в околицях Тегерана 8 січня 2020 року саме помилку оператора системи ППО.

Про це повідомляє Reuters.

"Літак був визначений як ворожа мета через помилку оператора системи ППО... біля Тегерану, і по ньому було випущено дві ракети", - наводить агентство фрагмент звіту.

Поганий початок року: в мережі згадали катастрофу МАУ на тлі падіння індонезійського Boeing

Нагадаємо, авіалайнер Boeing 737-800 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) виконував міжнародний рейс PS752 з Тегерана до Києва 8 січня 2020 року, але приблизно через 3 хвилини після зльоту його збили ракети "земля-повітря", випущені з баз КВІР в Ірані.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в руки канадських силовиків потрапила секретний аудіозапис з Ірану. Інформація, що міститься на ньому, вказує на навмисну атаку персів на Boeing МАУ.

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Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская
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Иран, МАУ, Тегеран, Літаки, катастрофи.
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