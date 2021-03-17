"Помилка оператора": Іран назвав остаточну причину аварії українського літака під Тегераном

Організація цивільної авіації Ірану в підсумковому звіті назвала причиною аварії українського літака в околицях Тегерана 8 січня 2020 року саме помилку оператора системи ППО.

Про це повідомляє Reuters.

"Літак був визначений як ворожа мета через помилку оператора системи ППО... біля Тегерану, і по ньому було випущено дві ракети", - наводить агентство фрагмент звіту.

Нагадаємо, авіалайнер Boeing 737-800 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) виконував міжнародний рейс PS752 з Тегерана до Києва 8 січня 2020 року, але приблизно через 3 хвилини після зльоту його збили ракети "земля-повітря", випущені з баз КВІР в Ірані.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в руки канадських силовиків потрапила секретний аудіозапис з Ірану. Інформація, що міститься на ньому, вказує на навмисну атаку персів на Boeing МАУ.