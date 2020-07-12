Трагедія МАУ: Іран озвучив додаткові причини авіакатастрофи

Комплекс ППО, який помилково збив літак Міжнародних авіаліній України під Тегераном у січні цього року, був неправильно налаштований через те, що напередодні був переміщений. Про це йдеться в опублікованому в суботу додатковій доповіді Організації цивільної авіації Ірану, присвяченому розслідуванню інциденту, передає російське держінформагентство "ТАСС".

"Один з комплексів ППО Тегерана був переміщений. Це призвело до зміни його географічного положення та напрямку", — йдеться в доповіді. Відзначається, що "після переміщення не було виконане налаштування".

Згідно з доповіддю, через неправильні налаштування система помилково впізнала лайнер як об’єкт, що рухається з південно-західного напрямку в бік Тегерана. При цьому насправді літак вилітав з іранської столиці, а не наближався до неї.

Нагадаємо, рейс PS752 Тегеран-Київ (літак Boeing 737-800) "Міжнародних авіаліній України" зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня рано-вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.

Іранські військові 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за "ворожу ціль", а саме за крилату ракету, уточнили вони. При цьому в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, в зв’язку з чим системи ППО країни були приведені в повну бойову готовність.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.