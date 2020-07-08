Іран почне переговори з Україною з 20 липня щодо збитого літака Тегеран-Київ

Іранська сторона заявила через Міністерство закордонних справ Ісламської Республіки Іран Посольству України в Ісламській Республіці Іран про готовність розпочати двосторонні переговори з Україною, починаючи з 20 липня 2020 року, заявило посольство Ірану в Україні.

"Ісламська Республіка Іран ні приховує щось, ні шукає причини, щоб не співпрацювати з Україною. У зв'язку з цим, сьогодні, 8 липня 2020 року, іранська сторона заявила через Міністерство закордонних справ Ісламської Республіки Іран Посольству України в Ісламській Республіці Іран про готовність розпочати двосторонні переговори, починаючи з 20 липня 2020 року, і наразі ми очікуємо дату, запропоновану українською стороною", - йдеться у "Позиції Посольства Ісламської Республіки Іран в Україні щодо процесу двосторонніх переговорів з питання катастрофи - падіння літака, що здійснював рейс PS752", поширеній посольством у середу.

Наголошується також, що іранська сторона жодним чином не залишила без відповідей ноти української сторони, і ці відповіді були надані офіційними нотами, або під час офіційних зустрічей представників іранського керівництва з послом України в Ісламській Республіці Іран, а також під час зустрічей посла Ісламської Республіки Іран із представниками українського керівництва.

"Ісламська Республіка Іран завжди заявляла про свою готовність до переговорів із українською стороною, керуючись чинними нормами міжнародного права, пов'язаними з цим питанням, і повні, вичерпні тексти щодо цього були представлені українській стороні протягом минулих місяців, однак досі це залишилося без відповіді", - зазначили в посольстві.

Як повідомлялося, заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в інтерв'ю "BBC Україна" заявив, що Іран не готовий прийняти пропозицію України про переговори щодо компенсації за літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитий біля Тегерана. "Буквально сьогодні (7 липня - ІФ) ми отримали комунікацію з Тегерана про те, що іранська сторона не готова прийняти пропозицію Києва про переговори", - сказав Єнін в інтерв'ю "BBC Україна", оприлюдненому в середу.

Заступник глави МЗС також зазначив, що тому поки що зарано говорити про якісь суми компенсації.

Як повідомлялося, пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, був збитий у районі Міжнародного аеропорту ім. Імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту вранці 8 січня. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (зокрема дев’ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, чотири - Афганістану, по три - ФРН та Великої Британії. Іранська влада 11 січня визнала, що Boeing помилково збили іранські військові.

Пізніше командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.