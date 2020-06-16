Трагедія PS752: в Ірані розповіли, чому досі не передали "чорні скриньки"

Іран назвав причини затримки передачі "чорних скриньок" збитого літака МАУ за кордон

Іран заявив, що коронавірусна пандемія вповільнила його плани передати за кордон для дослідження бортові реєстратори збитого іранськими військовими в січні українського пасажирського літака. Про це пише УНН із посиланням на "Радіо Свобода" та AFP.

AFP цитує слова речника уряду Ірану Алі Рабієї на пресконференції в Тегерані: "Із перших днів цього болісного інциденту ми оголосили про готовність співпрацювати в дослідженні „чорних скриньок" українського літака. Наша сторона не має чого приховувати. Якщо можливо „прочитати" їх в Україні, ...це буде зроблено в Україні. Інакше „чорні скриньки" „прочитають" у Франції".

Але, заявив речник, цей процес вповільнила коронавірусна пандемія, через яку нині скасована більшість міжнародних авіарейсів — це, за його словами, призвело до "мимовільної затримки".

"Ми відновимо процес (передачі бортових реєстраторів — ред.) після поступового відновлення міжнародних рейсів і з’ясування результатів переговорів між Іраном і іншими учасниками процесу", — додав речник уряду Ірану.

Попередніми днями з’являлися повідомлення, що Іран, який раніше вже погодився передати бортові реєстратори на розшифрування до України, тепер змінив думку і вирішив передати їх до Франції.

12 червня таку інформацію підтвердив агентству Reuters постійний представник Ірану в Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) Фархад Парвареш. За його словами, іранський орган розслідування авіаінцидентів звернувся до аналогічного французького агентства BEA з проханням дослідити реєстратори збитого літака у Франції. Агентство при цьому зазначило, що станом на той день BEA заявило, що не отримувало такого прохання офіційно і продовжувало обговорювати можливість дослідження реєстраторів із Іраном, Канадою, громадян якої було багато серед загиблих пасажирів, і Україною.

В Україні минулого тижня заявляли про новий поступ у переговорах з Іраном про передачу "чорних скриньок" зі збитого літака саме Україні. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль при цьому визнав, що переговори з іранською стороною через коронавірусну пандемію перевели у віртуальний режим, що ускладнило вирішення питань щодо передачі матеріалів справи і "чорних скриньок". Він додав тоді, що з послабленням карантину і появою можливості проведення особистих зустрічей переговори "значно активізують".

На початку березня з’явилась інформація, що влада Ірану погодилася передати Україні бортові реєстратори збитого літака. Але досі ніяких повідомлень про передачу Україні "чорних скриньок" не було.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, — 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих — громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

Пізніше стало відомо, що Іран надіслав Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мають погодитися списати причину катастрофи на "людську помилку" і відмовитися від права позиватися до призвідників збиття літака в судах.