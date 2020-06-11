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Канада хоче повноцінного розслідування авіакатастрофи МАУ в Ірані

Канада хоче повноцінного розслідування авіакатастрофи МАУ в Ірані
07:22 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Канада прагне забезпечити детальне розслідування усіх обставин катастрофи літака МАУ в Ірані.

Про це повідомили у міністерстві транспорту Канади за підсумками участі глави відомства Марка Гарно у засіданні Ради ІКАО.

“Канада продовжує підтримувати прозорість, підзвітність, справедливість та повноцінне розслідування, покликане допомогти родичам загиблих знайти заспокоєння”, - заявили у міністерстві транспорту.

Окрім цього, країна закликала Іран віддати “чорні скриньки” збитого літака іншій державі для розшифровки.

“Канада також продовжує закликати Іран якомога швидше дозволити аналіз “чорних скриньок” в установі, яка має на це змогу, як визначено Додатком 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію та відповідно до раніше взятих на себе Іраном зобов’язань”, - зауважили у міністерстві.

У Мінтранспорту додали, що уряд Канади “продовжує працювати із міжнародними партнерами над покращенням авіаційної безпеки у світі та недопущенням повторення трагедій, подібних до катастрофи рейсу МАУ PS752”.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня 2020 року після вильоту з Тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні було збито двома ракетами літак компанії МАУ. На його борту перебували 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 55 громадян Канади та 30 постійних мешканців. Серед загиблих були також громадяни України, Ірану, Швеції, Афганістану і Британії.

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Офіційний представник Ірану в міжнародній організації цивільної авіації ще у березні погодився передати бортові самописці Франції або Україні для аналізу, проте досі це не виконано.

Нині в Ірані затримано шестеро обвинувачених у справі про катастрофу літака МАУ.

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Авиакатастрофа, Иран, МАУ, Розслідування.
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