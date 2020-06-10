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У Бурунді оголосили семиденну жалобу за померлим президентом

У Бурунді оголосили семиденну жалобу за померлим президентом
07:13 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Президент Бурунді 55-річний П'єр Нкурунзіза помер від серцевого нападу, у країні оголошено семиденну жалобу.

Відповідну заяву опубліковано на сторінці уряду країни у Twitter.

«Уряд Республіки Бурунді заявляє з великим сумом, що президент країни Пьєр Нкурунзіза помер у лікарні в результаті серцевого нападу 8 червня 2020 року», - йдеться у зверненні.

Як зазначили в уряді, президента госпіталізували у ніч проти 7 червня. Спочатку його стан поліпшився, але у понеділок у Нкурунзізи раптом стався серцевий напад.

Медики намагалися впродовж кількох годин реанімувати главу держави, однак безуспішно.

В країні оголосили семиденну жалобу.

55-річний П'єр Нкурунзіза правив Бурунді з 2005 року.

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Африка, Жалоба, Бурунди, П'єр Нкурунзіза, Помер президент.
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