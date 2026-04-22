Мама ведучого Мірошниченка виявилася двійником світового секс-символа (фото)
Українська "близнючка" Памели Андерсон стала зіркою
Виявляється, у легендарного секс-символа 90-х є "двійник" в Україні, і це — мама популярного телеведучого Тімура Мірошниченка. Справжній фурор у соцмережах спричинила дружина Тімура, відома адвокатка та блогерка Інна Мірошниченко.
Вона опублікувала в Instagram серію світлин, де порівняла свою свекруху з американською актрисою Памелою Андерсон. Результат виявився настільки вражаючим, що підписники не одразу зрозуміли, де на фото голлівудська діва, а де — українка.
Інна виклала колажі, на яких риси обличчя, зачіска та навіть погляд обох жінок ідентичні. Блогерці навіть довелося підписати, хто саме зображений на кожному з кадрів.
Це моя свекруха. А це — Памела Андерсон
Коментарі під дописом вибухнули від подиву. Підписники зазначають, що схожість просто феноменальна:
- "Копія! ☺️"
- "Ого, які схожі!"
- "Дякую, що підписали, де хто, бо розібратися неможливо 😳🤯😍"
- "Це треба надіслати самій Памелі! Нехай навідається до своєї української "сестрички" ❤️"
- "Вау!!! Вони справді як дві краплі води 🔥"
