Від гарячих фотосесій для Playboy до відмови від косметики: як змінилася 58-річна Памела Андерсон

Цього дня зірка Playboy відзначає 58-й день народження

Памела Андерсон – легендарна фотомодель, актриса та телеведуча. Вона стала справжньою зіркою журналу Playboy, з’явившись на його обкладинці аж 14 разів — більше, ніж будь-хто інший. Цього дня, 1 липня, модель відзначає день народження – їй виповнилося 58 років. І вона дуже змінилася останнім часом.

"Телеграф" розповість, що відомо про кар’єру легендарної фотомоделі та як вона виглядає зараз, коли повністю відмовилася від косметики та взяла курс на пропаганду природної краси.

Памела Андерсон на початку кар’єри

Зірка Playboy та головний секс-символ 90-х Памела Андерсон народилася в канадському місті Ледісміт 1 липня 1967 року. Цього дня їй виповнюється 58 років.

Свою кар’єру молода модель розпочинала у 1989 році. Широка публіка помітила Памелу, коли вона випадково потрапила до об’єктиву камери, це було під час футбольного матчу. На той момент ефектна блондинка була у вузькому топі з логотипом пивного бренду. Так модель стала обличчям того самого бренду Labatt Beer.

А потім на неї чекав запаморочливий успіх у журналі Playboy. Памела Андерсон рекордну кількість разів ставала зіркою обкладинки цього глянцю — 14. Більше нікому не вдавалося повторити її успіху.

Ще більша слава прийшла до Памели Андерсон після виходу на екрани серіалу "Рятувальники Малібу", де вона зіграла роль гарячої блондинки Сі Джей Паркер. Постери з фотографіями моделі мав чи не кожен підліток того часу.

Памела Андерсон зараз – без макіяжу, але розкішна

Останнім часом Памела Андерсон вразила своїх шанувальників у всьому світі, повністю відмовившись від косметики, імплантів та спроб зберегти молодість за допомогою пластичних операцій та "уколів краси". Модель стала амбасадором тренду на природність та натуральну красу.

Зараз Памела живе у Канаді у своєму рідному містечку Ледісміт. Вона обрала тихе розмірене життя на самоті — займається садівництвом, розводить собак, і каже, що тепер, після гучної слави, дуже цінує простоту та справжність.

У 2022 році Памела Андерсон пережила справжній творчий ренесанс. Вона спочатку знялася у мюзиклі Chicago, а потім на екрани вийшов її автобіографічний документальний фільм Pamela, a Love Story. З цими подіями також збіглася публікація книги фотомоделі "Love, Pamela". А вже 2025 року стартував кулінарний проект зірки 90-х "Памела готує з любов’ю", де актриса та модель ділиться своїми веганськими рецептами.

В даний час Памела Андерсон стала символом природної краси та прикладом для багатьох жінок. Її появи на червоних доріжках у натуральному вигляді викликають багато суперечок та пересудів, однак, ця жінка повністю впевнена в собі та своїй чарівності.

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