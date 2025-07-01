От жарких фотосессий для Playboy до отказа от косметики: как изменилась 58-летняя Памела Андерсон

В этот день звезда Playboy отмечает 58-й день рождения

Памела Андерсон — легендарная фотомодель, актриса и телеведущая. Она стала настоящей звездой журнала Playboy, появившись на его обложке аж 14 раз — больше, чем кто либо другой. В этот день, 1 июля, модель отмечает день рождения — ей исполнилось 58 лет. И она сильно изменилась в последнее время.

"Телеграф" расскажет, что известно о карьере легендарной фотомодели и как она выглядит сейчас, когда полностью отказалась от косметики и взяла курс на пропаганду естественной красоты.

Памела Андерсон в начале карьеры

Звезда Playboy и главный секс-символ 90-х Памела Андерсон родилась в канадском городе Ледисмит 1 июля 1967 года. В этот день ей исполняется 58 лет.

Свою карьеру молодая модель начинала в 1989 году. Широкая публика заметила Памелу, когда она случайно попала в объектив камеры, это было во время футбольного матча. В тот момент эффектная блондинка была в узком топе с логотипом пивного бренда. Так модель стала лицом того самого бренда Labatt Beer.

А потом ее ждал головокружительный успех в журнале Playboy. Памела Андерсон рекордное количество раз становилась звездой обложки этого глянца — 14. Больше никому не удавалось повторить ее успех.

Еще большая слава пришла к Памеле Андерсон после выхода на экраны сериала "Спасатели Малибу", где она сыграла роль горячей блондинки Си Джей Паркер. Постеры с фотографиями модели были едва ли не у каждого подростка того времени.

Памела Андерсон сейчас — без макияжа, но роскошная

В последнее время Памела Андерсон поразила своих поклонников по всему миру, полностью отказавшись от косметики, имплантов и попыток сохранить молодость с помощью пластических операций и "уколов красоты". Модель стала амбассадором тренда на естественность и натуральную красоту.

Сейчас Памела живет в Канаде в своем родном городке Ледисмит. Она выбрала тихую размеренную жизнь в уединении — занимается садоводством, разводит собак, и говорит, что теперь, после громкой славы, очень ценит простоту и подлинность.

В 2022 году Памела Андерсон пережила настоящий творческий ренессанс. Она сначала снялась в мюзикле Chicago, а потом на экраны вышел ее автобиографический документальный фильм "Pamela, a Love Story". С этими событиями также совпала публикация книги фотомодели "Love, Pamela". А уже в 2025 году стартовал кулинарный проект звезды 90-х "Памела готовит с любовью", где актриса и модель делится своими веганскими рецептами.

В настоящее время Памела Андерсон стала символом естественной красоты и примером для многих женщин. Ее появления на красных дорожках в естественном виде вызывают много споров и пересудов, однако, эта женщина полностью уверена в себе и своей неотразимости.

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