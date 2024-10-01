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Сложно узнать: Памела Андерсон без макияжа восхитила сдержанным образом (фото)

Автор
Катерина Любимова
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Памела Андерсон без макияжа появилась на красной дорожке Новость обновлена 01 октября 2024, 17:01
Памела Андерсон без макияжа появилась на красной дорожке. Фото Getty Images

Многие фанаты отметили, что для своего возраста Памела выглядит роскошно

Звезда сериала "Спасатели Малибу", 57-летняя актриса Памела Андерсон, чьи сыновья выросли настоящими красавцами, удивила новым образом на красной дорожке в Сан-Себастьяне. Знаменитость давно отказалась от яркого макияжа и продемонстрировала сдержанность в выборе наряда для мероприятия.

Памела Андерсон посетила кинофестиваль, где представила фильм "Последняя танцовщица", в котором исполнила главную роль. Для выхода в свет актриса выбрала розовое платье в пол с длинными рукавами. Наряд имел небольшой вырез на груди, украшенный брошью с бриллиантами. Обычно Памела выбирала более вызывающие платья на красные дорожки, но в этот раз сделала акцент на элегантности.

Памела Андерсон
Памела Андерсон появилась в элегантном образе, Фото: Getty Images

Знаменитость собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа, лишь сделав акцент на губах, накрасив их красной помадой. Известно, что в прошлом году после смерти своей визажистки и по совместительности близкой подруги, Памела решила отказаться от макияжа, даже на светские мероприятия.

Памела Андерсон
Памела Андерсон удивила внешним видом, Фото: Getty Images

В сети Tiktok бурно обсуждают новый аутфит актрисы. Одни пользователи сети пишут, что Памела Андерсон выглядит прекрасно для своего возраста и что она естественно стареет, в отличие от других звезд, которые перегибают с уколами красоты. Но нашлись и те, кто раскритиковал внешность актрисы, отметив, что она, наоборот, выглядит старше своих лет.

"Телеграф" писал ранее, как выглядел Дмитрий Гордон в молодости с густой шевелюрой и бородой. Ведущий в сети поделился снимками, которым более 30 лет.

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