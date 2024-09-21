Сравнивали с Кикабидзе: вот как выглядел Дмитрий Гордон в молодости с густой шевелюрой и бородой

Ведущий делился в сети архивными снимками, которым более 30 лет

Дмитрий Гордон — известный украинский телеведущий, блогер и шоумен со скандальной репутацией. В этот день, 21 октября, он отмечает день рождени — ему исполнилось 58 лет. Все привыкли видеть Дмитрия с лысой головой, это стало его фирменным стилем. Однако было время, когда телеведущий носил густую шевелюру и темную бороду.

Что стоит знать:

У телеведущего Дмитрия Гордона 21 октября день рождения.

С 1997 года он лысый, так как решил сбрить волосы из-за их выпадения

В молодости у него была густая шевелюра и борода, и его сравнивали с Вахтангом Кикабидзе и Аль Пачино

"Телеграф" решил вспомнить, как выглядел в молодости Дмитрий Гордон и почему с 1997 года он решил сбрить свои густые волосы. В сети пользователи неоднократно отмечали, что с волосами он тоже выглядел довольно симпатичным.

Как Дмитрий Гордон выглядел в молодости с волосами

Украинский телеведущий периодически в Instagram публиковал архивные фотографии, которые более 30 лет. На них Гордон демонстрировал, как выглядел в молодые годы, и конечно же, в первую очередь внимание поклонников привлекали его черные волосы.

В 2021 году журналист показал черно-белое фото, на котором сидит за столом с микрофоном в пиджаке и галстуке. И у него не просто красивая шевелюра на голове, но и довольно густая борода. Дмитрий Гордон написал, что кадр был сделан в Киеве в 1991 году и его волосы, а также борода вполне настоящие.

Дмитрий Гордон в молодости с волосами и бородой

Пользователи сети оставили под фотографией множество комментариев, отметив, что Гордон выглядел с шевелюрой и бородой очень красиво. Его начали сравнивать с Вахтангом Кикабидзе, а также с Аль Пачино.

Как в сети отреагировали на архивное фото Гордона в юности

Молодого Гордона сравнивали с Аль Пачино и Кикабидзе

Дмитрия Гордона в молодости сравнили с Кикабидзе

Реакция пользователей на молодого Гордона

Также в сети есть и другие фотографии украинского журналиста с волосами, но уже без бороды. И стоит отметить, что как в молодости, так и сейчас, он отличался своим выразительным взглядом.

Дмитрий Гордон в молодости

Известно, что сбривать волосы Гордон начал с 1997 года. Он рассказал, что распрощался с черноволосой шевелюрой из-за того, что у него начали выпадать волосы. Сначала он пытался как-то с этим бороться, но его усилия не принесли желаемого результата, поэтому Дмитрий, по совету знакомого, решил побриться.

Как Дмитрий Гордон выглядел с волосами

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Евгений Кошевой когда-то побрился ради роли, а потом превратил лысину в свою "фишку". Вот как юморист выглядел в молодости.