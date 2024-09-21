Порівнювали з Кікабідзе: ось як виглядав Дмитро Гордон у молодості з густою шевелюрою та бородою

Ведучий ділився у мережі архівними знімками, яким понад 30 років

Дмитро Гордон – відомий український телеведучий, блогер та шоумен зі скандальною репутацією. Цього дня, 21 жовтня, він відзначає день народження – йому виповнилося 58 років. Усі звикли бачити Дмитра із лисою головою, це стало його фірмовим стилем. Однак був час, коли телеведучий носив густу шевелюру та темну бороду.

Що варто знати:

"Телеграф" вирішив нагадати, як виглядав у молодості Дмитро Гордон і чому з 1997 року він вирішив зголити своє густе волосся. У мережі користувачі неодноразово зазначали, що з волоссям він теж мав досить симпатичний вигляд.

Як Дмитро Гордон виглядав у молодості з волоссям

Український телеведучий періодично в Instagram публікував архівні фотографії, які понад 30 років. На них Гордон демонстрував, як виглядав у молоді роки, і звичайно ж, насамперед увагу прихильників привертало його чорне волосся.

У 2021 році журналіст показав чорно-біле фото, на якому сидить за столом із мікрофоном у піджаку та краватці. І в нього не просто гарна шевелюра на голові, а й досить густа борода. Дмитро Гордон написав, що кадр був зроблений у Києві в 1991 році і його волосся, а також борода цілком справжні.

Також у мережі є й інші фотографії українського журналіста із волоссям, але вже без бороди. І варто відзначити, що як у молодості, так і зараз він відрізнявся своїм виразним поглядом.

Дмитро Гордон у молодості

Відомо, що зголювати волосся Гордон почав із 1997 року. Він розповів, що розпрощався з чорнявою шевелюрою через те, що у нього почало випадати волосся. Спочатку він намагався якось із цим боротися, але його зусилля не принесли бажаного результату, тому Дмитро, за порадою знайомого, вирішив поголитися.

Як Дмитро Гордон виглядав із волоссям

