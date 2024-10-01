Важко впізнати: Памела Андерсон без макіяжу захопила стриманим образом (фото)

Багато фанатів відзначили, що для свого віку Памела виглядає розкішно

Зірка серіалу "Рятувальники Малібу", 57-річна актриса Памела Андерсон, чиї сини виросли справжніми красенями, здивувала новим образом на червоній доріжці у Сан-Себастьяні. Знаменитість давно відмовилася від яскравого макіяжу та продемонструвала стриманість у виборі вбрання для заходу.

Памела Андерсон завітала на кінофестиваль, де представила фільм "Остання танцівниця", в якому виконала головну роль. Для появи акторка вибрала довгу рожеву сукню з рукавами. Наряд мав невеликий виріз на грудях, прикрашений брошкою з діамантами. Зазвичай Памела вибирала більш відверті сукні на червоні доріжки, але цього разу зробила акцент на елегантності.

Памела Андерсон з’явилася в елегантному образі, Фото: Getty Images

Знаменитість зібрала волосся в пучок і відмовилася від макіяжу, лише зробивши акцент на губах, нафарбувавши його червоною помадою. Відомо, що минулого року після смерті своєї візажистки та за сумісністю близької подруги Памела вирішила відмовитися від макіяжу, навіть на світські заходи.

Памела Андерсон здивувала зовнішнім виглядом Фото: Getty Images

У мережі Tiktok бурхливо обговорюють новий аутфіт актриси. Одні користувачі мережі пишуть, що Памела Андерсон має чудовий вигляд для свого віку і що вона, природно старіє, на відміну від інших зірок, які перегинають з уколами краси. Але знайшлися і ті, хто розкритикував зовнішність актриси, зазначивши, що вона, навпаки, виглядає старшою за свої роки.

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