Скачать
Вівторок, 06.04.2021
Дороги в пробках і спецпропуски за хабарі: які висновки з провального локдауну в Києві повинні зробити інші міста
Дороги в пробках і спецпропуски за хабарі: які висновки з провального локдауну в Києві повинні зробити інші міста
Брата судді Вовка затримали при отриманні 100 тисяч доларів: що про це відомо
Брата судді Вовка затримали при отриманні 100 тисяч доларів: що про це відомо
Реально в Україні зараз може бути до 100 тисяч заражень ковідом щодня, - лікар Тарас Жиравецький
Реально в Україні зараз може бути до 100 тисяч заражень ковідом щодня, - лікар Тарас Жиравецький
Резніков зробив категоричну заяву про майбутнє переговорів по Донбасу в Мінську
Резніков зробив категоричну заяву про майбутнє переговорів по Донбасу в Мінську

Катастрофа МАУ в Ірані: під суд відправлять 10 чиновників

Катастрофа МАУ в Ірані: під суд відправлять 10 чиновників
Оновлено 15:06 Сьогодні Телеграф

Провину за авіакатастрофу українського літака компанії МАУ, який 8 січня 2020 року в небі над Тегераном збила зенітна ракета, понесуть 10 чиновників Ірану. Про звинувачення у справі вбивства 176 пасажирів і екіпажу сьогодні повідомив місцевий прокурор.

За інформацією агентства AP, звіт про те, що рейс PS752 зазнав аварії через людську помилку, оприлюднили ще минулого місяця. Однак на Тегеран обрушилися з міжнародною критикою: мовляв, в документі немає імен тих, хто винен у трагедії. Тепер же військовий прокурор іранської столиці Голамаббас Торки оголосив обвинувальні висновки 10 військовим.

«Було проведено серйозне і точне розслідування, і були винесені обвинувальні висновки щодо 10 винних», - каже прокурор.

До слова, оголошення зробили всього за кілька годин до зустрічі представників Ірану і п'яти світових держав, що залишаються в ядерному угоді, у Відні, де США повинні почати непрямі переговори з Тегераном.

Нагадаємо, що Іран визнав свою провину в аварії українського Boeing 737-800 не відразу, а через три дні після трагедії. Військові заявили, що взяли пасажирський літак за американську ракету.

Як раніше повідомляв "Телеграф", глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав цинічною спробою Ірану приховати реальні причини катастрофи Boeing 737-800 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), списавши все, що сталося, на помилку оператора системи ППО.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 44

Все по темі:

Иран, МАУ, Тегеран, Авіакатастрофа в Ірані.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Ще один регіон України оголосив локдаун: що під забороною
02 Навальному стало гірше: політик скаржиться на температуру і туберкульоз
03 Резніков зробив категоричну заяву про майбутнє переговорів по Донбасу в Мінську
04 Оголена фотосесія в Дубаї: з'явилася офіційна реакція України на затримання своїх громадянок
05 Благовіщення Пресвятої Богородиці: коли свято і як його відзначати
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В НАТО заговорили українською мовою
В НАТО заговорили українською мовою
Доведеться ще поправцювати: як в Україні зміняться умови виходу на пенсію та її розмір з 1 квітня (інфографіка)
Доведеться ще поправцювати: як в Україні зміняться умови виходу на пенсію та її розмір з 1 квітня (інфографіка)
Степанов зізнався, що українська медсистема доведена до межі
Степанов зізнався, що українська медсистема доведена до межі
Лікар оцінив реальне число хворих на коронавірус в Україні
Лікар оцінив реальне число хворих на коронавірус в Україні
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся