Катастрофа МАУ в Ірані: під суд відправлять 10 чиновників

Провину за авіакатастрофу українського літака компанії МАУ, який 8 січня 2020 року в небі над Тегераном збила зенітна ракета, понесуть 10 чиновників Ірану. Про звинувачення у справі вбивства 176 пасажирів і екіпажу сьогодні повідомив місцевий прокурор.

За інформацією агентства AP, звіт про те, що рейс PS752 зазнав аварії через людську помилку, оприлюднили ще минулого місяця. Однак на Тегеран обрушилися з міжнародною критикою: мовляв, в документі немає імен тих, хто винен у трагедії. Тепер же військовий прокурор іранської столиці Голамаббас Торки оголосив обвинувальні висновки 10 військовим.

«Було проведено серйозне і точне розслідування, і були винесені обвинувальні висновки щодо 10 винних», - каже прокурор.

До слова, оголошення зробили всього за кілька годин до зустрічі представників Ірану і п'яти світових держав, що залишаються в ядерному угоді, у Відні, де США повинні почати непрямі переговори з Тегераном.

Нагадаємо, що Іран визнав свою провину в аварії українського Boeing 737-800 не відразу, а через три дні після трагедії. Військові заявили, що взяли пасажирський літак за американську ракету.

Як раніше повідомляв "Телеграф", глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав цинічною спробою Ірану приховати реальні причини катастрофи Boeing 737-800 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), списавши все, що сталося, на помилку оператора системи ППО.