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Крушение самолета МАУ в Иране: место катастрофы зачистили бульдозерами

Крушение самолета МАУ в Иране: место катастрофы зачистили бульдозерами
15:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Власти Ирана практически полностью зачистили место падения украинского самолета.

Иранская сторона сгребает обломки украинского Boeing, который разбился возле Тегерана, бульдозером. 

В результате этих действий уничтожается шанс на проведение детального расследования трагедии. На это обратил внимание у себя в "Твиттере" основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс.

"Все больше и больше сообщений от людей, имеющих доступ к месту крушения, о том, что обломки были снесены в кучу, что делает настоящее судебное расследование практически невозможным", – констатировал он.

В свою очередь политический редактор немецкого издания Bild Юлиан Репке обнародовал фото того, как иранцы зачищают территорию катастрофы, и провел параллель с крушением МН17 на Донбассе и последующими действиями российских террористов. "Иранцы снесли бульдозером место крушения рейса PS752!!! "Ихтамнет" тоже сделали бы это", – отметил он.

Крушение украинского Боинга в Тегеране: все подробности (Фото и видео)

Как сообщалось, в ночь на 8 января Иран нанес удар баллистическими ракетами по военно-воздушной базе США.

Через несколько часов после этого разбился украинский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ. 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Иран объявил причиной крушения возгорание двигателя. Однако в международных СМИ обсуждается вариант о том, что украинский лайнер могла случайно сбить иранская ракета. Иран предоставил Украине и США предварительный доклад о крушении. По их данным, пожар на борту вспыхнул до падения, а при столкновении с землей произошел взрыв.

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что, согласно даным разведки, Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранской ракетой.

Президент США Дональд Трамп также выразил сомнения в том, что самолет потерпел крушение из-за технической неполадки.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заверил, что есть доказательства того, что украинский самолет Boeing 737 сбили иранской ракетой.

Власти Ирана категорически отрицают, что самолет МАУ мог быть случайно сбит ракетой российского производства. Такую позицию озвучил официальный представитель иранского правительства Али Рабей.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления мировых лидеров только спустя 12 часов. Он заявил, что версия о попадании ракеты в самолет МАУ не исключается, но пока не является подтвержденной.

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Иран, Самолет, МАУ, Тегеран, Крушение самолета, Boeing 737, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко, Аэропорт Имам Хомейни, Крушение украинского самолета, Крушение украинского Боинга, Авиалайнер Boeing-737.
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