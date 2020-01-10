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Пятница, 10.01.2020
Зеленский прокомментировал заявления о ракетном обстреле самолета МАУ
Зеленский прокомментировал заявления о ракетном обстреле самолета МАУ
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Зеленский прокомментировал заявления о ракетном обстреле самолета МАУ

Зеленский прокомментировал заявления о ракетном обстреле самолета МАУ
09:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Версия о попадании в украинский самолет в Иране ракеты не исключается, но в настоящее время не подтверждена.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что версия о попадании ракеты в самолет компании МУ, который потерпел катастрофу 8 января после вылета из Тегерана, не исключается, но на данный момент не подтверждена.

"Версия о попадания ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров - прежде всего, правительства США, Канады и Великобритании - предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин", - написал он на своей странице в Facebook в пятницу.

Зеленский сообщил, что в пятницу у него состоится разговор о ходе расследования с государственным секретарем США Майком Помпео.

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Президент Украины отметил, что комиссия по расследованию причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" продолжает работу и украинские специалисты вовлечены в этот процесс. "Мы ожидаем, что им будет предоставлена вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования. Мы держим постоянную связь с нашими представителями",- указал он.

Зеленский подчеркнул, что цель Украины – установить бесспорную истину. "Мы считаем это обязанностью всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы. Ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов", - заявил он.

Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

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В Иран вылетел украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Правительство приняло решение об отправке поисково-спасательной группы в Тегеран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины.

Кроме того, до выяснения причины катастрофы самолета МАУ украинское правительство запретило полеты в Иран и Ирак. Ранее премьер Алексей Гончарук сообщил, что в Иране комиссия начала расследование авиакатастрофы.

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