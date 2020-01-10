CNN распространила видео сбития самолета в Иране

Новости мира:Телекомпания CNN распространила видео, на котором видно, как ракета попала в самолет.

Как отмечает CNN, на видео видно,как ракета, выпущенная вблизи Тегерана в среду утром поражает объект в небе.

В среду, 8 января, ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту самолета находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Также, по данным МИД, среди погибших 82 граждан Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, а также по 3 граждан ФРГ и Великобритании.