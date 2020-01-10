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Канада будет сотрудничать с Украиной в расследовании аварии самолета

Канада будет сотрудничать с Украиной в расследовании аварии самолета
08:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:США и Канада отправят представителей для расследования крушения самолета МАУ в Иране.

Канада готова к тесному сотрудничеству с Украиной в расследовании авиакатастрофы МАУ в Иране.

Об этом на пресс-конференции в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает корреспондент Укринформа.

“Президент Зеленский заверил меня, что Украина принимает все необходимые меры для гарантирования полноценного расследования. Мы будем тесно сотрудничать с Украиной и нашими партнерами во время этого процесса, - сказал Трюдо.

Он добавил, что также провел телефонный разговор по этому поводу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. “Он поделился со мной своим опытом обращения с последствиями и расследованием сбития малайзийского самолета рейса МН17”, - отметил глава правительства Канады.

Как сообщалось, во время телефонного разговора с Джастином Трюдо, Владимир Зеленский заверил его, что Украина “заинтересована в прозрачном и объективном расследовании трагедии и установлении истины”. Ранее министр транспорта Канады Марк Гарно пообещал предоставить следствию всю необходимую техническую помощь в расследовании катастрофы.

Как известно, 63 погибшие пассажиры рейса "МАУ", который потерпел в среду крушение вблизи Тегерана, были гражданами Канады.

Крушение украинского Boeing 737 в Иране: последние новости (фото и видео)

Пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду.

По уточненным данным, на борту находились 167 пассажиров - представителей различных стран мира - и девять членов экипажа, сообщают СМИ со ссылкой на иранские власти. Все они погибли.

Авиалайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.

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