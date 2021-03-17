Циничная попытка: Украина ответила на выводы Ирана по катастрофе МАУ у Тегерана

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал циничной попыткой Ирана скрыть реальные причины катастрофы Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), списав все случившееся на ошибку оператора системы ПВО.

Об этом говорится в соответствующем заявлении на странице министерства в Facebook.

"То, что мы сегодня увидели в опубликованном отчете - не что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины сбивания нашего самолета", - заявил глава ведомства.

По словам Кулебы, Украина не позволит Ирану скрыть правду и не даст "избежать ответственности за это преступление".

"Справедливость восторжествует, сколько бы усилий и времени на это не понадобилось", - подчеркнул он.

Как сообщал "Телеграф", авиалайнер Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) выполнял международный рейс PS752 из Тегерана в Киев 8 января 2020 года, но примерно через 3 минуты после взлета его сбили ракеты "земля-воздух", выпущенными с баз КСИР в Иране.