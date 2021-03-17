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"Ошибка оператора": Иран назвал окончательную причину крушения украинского самолета под Тегераном

"Ошибка оператора": Иран назвал окончательную причину крушения украинского самолета под Тегераном
17:25 Сегодня Телеграф

Организация гражданской авиации Ирана в итоговом отчете назвала причиной крушения украинского самолета в окрестностях Тегерана 8 января 2020 года именно ошибку оператора системы ПВО.

Об этом сообщает Reuters.

"Самолет был определен как вражеская цель из-за ошибки оператора системы ПВО… у Тегерана, и по нему были выпущены две ракеты", - приводит агентство фрагмент отчета.

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Напомним, авиалайнер Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) выполнял международный рейс PS752 из Тегерана в Киев 8 января 2020 года, но примерно через 3 минуты после взлета его сбили ракеты "земля-воздух", выпущенными с баз КСИР в Иране.

Как сообщал "Телеграф", ранее в руки канадских силовиков попала секретная аудиозапись из Ирана. Информация, содержащаяся на ней, указывает на преднамеренную атаку персов на Boeing МАУ.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Иран, МАУ, Тегеран, Самолеты, Катастрофы.
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