В Украине сбили еще один редкий российский беспилотник "Картограф": чем он уникален (фото)

Российский враг пытается проводить воздушную разведку на юге Украины

В небе над Николаевской областью на 191-й день вторжения бойцы зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил снова сбили секретный российский беспилотник "Картограф". В целом, с начала полномасштабного вторжения россии, украинским защитникам удалось ликвидировать лишь четыре уникальных вражеских БПЛА такого типа.

Как в пятницу, 2 сентября, сообщил телеграмм-канал Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, пораженный беспилотный летальный аппарат входит в семейство многоцелевых комплексов "Птеро". Эти БПЛА оснащены 12 объективами, которые предназначены для создания планов местности.

ВСУ сбили секретный российский дрон "Картограф" с 12 камерами

Стоит отметить, что, согласно неофициальным данным, с начала российско-украинской войны, которая началась еще в 2014 году и по сей день, было зафиксировано лишь три случая поражения уникальных БПЛА "Птеро". Сегодняшний стал четвёртым.

К сведению читателей, беспилотники класса "Птеро" впервые начали выпускаться российской компанией "АФМ-Серверс" еще в 2010 году. Эти БПЛА часто путают с другим российским беспилотником "Орлан-10", ведь он функционально и внешне напоминает эту модель. Однако у них есть определенные отличия. В частности, дроны "Птеро" являются высокопланами с низким положением винта, двигающимися двигателями внутреннего сгорания. Российские беспилотники оснащены камерами с разрешением 80 МП и тепловизорами. Операторы могут управлять этой моделью с помощью фирменного программного обеспечения под названием PteRoBot.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина уже в ближайшее время может получить от Швеции помощь в виде 155 мм самоходной артиллерийской установки Archer FH77 BW L52, что это за оружие и чем она поможет в войне с россией.