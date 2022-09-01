Шведский “Лучник” для ВСУ: на что способна САУ Archer и изменит ли она ситуацию на поле боя

От Швеции Украина может получить новейшие артустановки повышенной боевой эффективности

Вооруженные Силы Украины могут получить от Швеции помощь в виде 155-мм самоходной артиллерийской установки Archer FH77 BW L52. Власти страны готовы предоставить Украине очередной пакет военной помощи, в которую войдут боеприпасы и военная техника.

Речь идет о некоем артиллерийском снаряжении, а также, вероятно, САУ и переносных зенитных ракетных комплексах, если шведские власти примут соответствующее решение. Об этом говорится в Twitter главы МИД Швеции Анн Линде.

"Шведское правительство предоставляет седьмой пакет военной помощи Министерству обороны Украины с артиллерийскими снарядами на сумму 500 млн шведских крон (50 млн долларов — Ред.). Это не последний пакет. Управление материально-технического обеспечения (FMV) и Вооруженные силы оценят возможность предоставления артиллерии Archer, ПЗРК RBS 70", — заявила министерша.

САУ Archer FH77 BW L52 — что это за чудо техники

Наиболее важной для ВСУ возможной поставкой в этом пакете может стать 155-мм САУ Archer FH77 BW L52, в переводе с английского, "Лучник". Артустановка является колесной, что делает ее похожей на украинскую САУ "Богдана", но шведский аналог поступил на вооружение их армии в 2013 году.

САУ Archer представляет из себя удачную комбинацию мобильности, защиты экипажа, огневой мощи и удобства эксплуатации. Так, "Лучник" имеет колесную формулу 6×6, то есть все колеса ведущие, что позволяет технике не опасаться повреждений. Двигатель в 340 лошадиных сил позволяет разогнать 30-тонную САУ до 65 км/час по шоссе, и даже снег глубиной в метр не остановит артустановку.

На что способна САУ Archer

Защита САУ аналогична таковой у "Богданы" и включает в себя бронирование по стандарту НАТО STANAG №2 предоставляя:

противопульную защиту от бронебойно-зажигательная пуля патрона 7,62мм x 39 на дистанции 30 метров;

противоосколочную защиту от подрыва 155 мм осколочно-фугасного снаряда на дистанции 80 м;

противоминную защиту от подрыва противотанковой мины фугасного действия (масса заряда 6 кг ВВ).

Огневую мощь САУ придают 21 снаряд возимого боезапаса, что на 1 больше чем у "Богданы", которые могут подбираться в зависимости от поставленной задачи:

обычный осколочно-фугасный снаряд с дальностью пуска до 30 км;

снарядом с самоприцеливающими боевыми элементами BONUS (выстреливаются по противнику, в воздухе разделяются на 2 боеприпаса и отыскав цель сенсором на площади в 32 тысячи квадратных метров, сверху атакуют бронетехнику в слабозащищенную верхнюю часть) – 35 км;

высокоточным управляемым артснарядом типа Excalibur – до 50-60 км.

В зависимости от поставленной задачи можно как стрелять одиночными, так и осуществлять режим "шквал огня" или MRSI – залп 6 снарядов с кратчайшим промежутком времени. В обычном режиме скорострельность составляет 8-9 выстрелов в минуту.

Также САУ оснащается для самозащиты пулеметом над кабиной установки, которым можно управлять дистанционно.

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Но главным преимуществом "Лучника" является удобство и скорость боевого применения. Так, подача боеприпаса обеспечивается не одним, а двумя механизмами заряжания, а автоматизация позволяет уменьшить число членов экипажа всего до 3-4 человек.

Подготовку к развертыванию оружия для стрельбы можно начать еще в движении, поэтому от момента остановки САУ до полной готовности артсистемы открыть огонь проходит не более 30 секунд. Еще 30 секунд понадобится для того, чтобы уйти с огневой позиции.

Все эти качества делают САУ "Archer" идеальным средством для нанесения быстрого и точного огневого удара по заранее разведанным координатам, с быстрым отходом после удара.

Помимо помощи от Швеции поставки вооружения в Украину продолжают расти, так США заявила о заказе на производство для Украины систем вооружения – РСЗО HIMARS, и ЗРК NASAMS.