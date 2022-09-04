Контрольный выстрел: новые взрывы на Антоновском мосту попали на видео

Удар пришелся по съезду моста на левом берегу Днепра

В воскресенье, 4 сентября, на 193-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что по Антоновскому мосту (Херсонская область) были нанесены очередные удары.

Соответствующие видео прилетов публикуют местные teelgram-каналы. Кроме того, удары подтверждают и подконтрольные российской разведке telegram-каналы, передает УНИАН.

В сети появились впечатляющие кадры, на которых видны попадания по стратегическому объекту. Удар был нанесен по съезду Антоновского моста на левом берегу, где копилась российская техника в ожидании переправы.

Примечательно, что пропагандистские СМИ сообщили, что в районе Антоновского моста якобы работала ПВО рф.

"В Херсоне прогремели более 10 взрывов, предположительно, работает российская система ПВО", — сообщало ТАСС.

Антоновский мост на карте Украины

Напомним, автомобильный Антоновский мост, соединяющий оккупированный Херсон с Крымом, является одной из приоритетных цель ВСУ на этом направлении. Данная транспортная артерия является самой удобной в плане быстроты и возможности переправой для перемещения техники через полноводный Днепр.

Ранее сообщалось, что украинские защитники вывели из строя мост неподалеку от дамбы через Днепр в оккупированной Новой Каховке.