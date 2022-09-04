Война в Украине - день 193: обострение на Запорожской АЭС, атаки оккупантов на Донбассе

Оперативно о главном 4 сентября

Широкомасштабное вторжение рф в Украину длится уже 193 дня. Оккупанты продолжают наступление на Донбассе, а также перебрасывать войска на юг Украины. В частности россияне атаковали на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях, а ВСУ отбили все атаки захватчиков. На южном направлении россияне несут большие потери. На Запорожской АЭС произошла очередная провокация рф. Оккупанты заявили, что обстрелами была повреждена ЛЭП, из-за чего станция прекратила подачу энергии на подконтрольные Киеву территории. В обстрелах москва цинично обвиняет Киев.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 4 сентября, а более оперативную информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли Белопольскую и Краснопольскую общины Сумской области, было зафиксировано около 67 прилетов из САУ и минометов, сообщает глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

О том, что происходило 1 сентября можно прочитать в материале: "Война — день 190: День знаний во время войны, контрнаступление нового типа от ВСУ".

А информация за 2 сентября доступна в трансляции: "Война — день 191: миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС, ВСУ бьют по тылам оккупантов"

О событиях 3 сентября можно прочитать в сводке: "Война — день 192: ВСУ зачищают Херсонщину от оккупантов, а россияне готовят удар на Донбассе".