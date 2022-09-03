Война — день 192: ВСУ зачищают Херсонщину от оккупантов, а россияне готовят удар на Донбассе

Оперативно о главном 3 сентября

Вторжение российских войск в Украину продолжается вот уже 192 дня. Украинские военные продолжают операцию по освобождению Херсонской области от захватчиков, однако в Генштабе подробной информации не раскрывают, вместе с тем западные аналитики отмечают, что вскоре эскалация боевых действий может произойти и в Донецкой области, куда оккупанты стягивают войска. Тем не менее на временно оккупированных территориях все чаще слышны взрывы на складах боеприпасов и в расположениях российских войск.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 3 сентября, а более оперативную информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

О событиях 31 августа можно прочитать в сводке: "Война — день 189: эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС, на юге продолжаются ожесточенные бои".

О том, что происходило 1 сентября можно прочитать в материале: "Война — день 190: День знаний во время войны, контрнаступление нового типа от ВСУ".

А информация за 2 сентября доступна в трансляции: "Война — день 191: миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС, ВСУ бьют по тылам оккупантов"