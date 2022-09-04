ВСУ освободили три населенных пункта за день: Зеленский поблагодарил героев (видео)

Украинская армия продвинулась на Донбассе и юге страны

В воскресенье, 4 сентября, на 193-й день полномасштабного вторжения рф президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники выбили оккупантов из трех населенных пунктов.

Соответствующее заявление главы государства доступно на официальной сайте Офиса президента Украины. Зеленский отметил успехи ВСУ на Донбассе и южном фронте.

Глава государства в воскресенье провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором ему докладывали о ситуации на фронте. Президент поблагодарил бойцов 63-го батальона 103-й бригады терробороны за освобождение населенного пункта в Донецкой области. Кроме того, Зеленский рассказал об успехе 42-го отдельного мотопехотного батальона, который освободил еще 2 населенных пункта на юге страны.

"Хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады терробороны, которые обеспечили результат в Донецкой области: освобожден населенный пункт. 54-я бригада на направлении Лисичанск-Северск также сделала хорошие шаги, продвинулась вперед, заняла определенные высоты. Хочу отметить также 42-й отдельный мотопехотный батальон – благодаря его героическим действиям освобождены два населенных пункта на юге нашего государства. Спасибо всем вам, ребята!" — заявил президент.

Ранее Зеленский заявил, что украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву. Напомним, в четверг глава государства ответил на петицию о легализации в Украине эротики и порнографии. Президент поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть это обращение.