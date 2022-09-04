"Украинские флаги возвращаются туда, где должно быть": Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего

Руководство страны обсудило ситуацию на фронте

В воскресенье, 4 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Как сообщается на сайте Офиса президента во время заседания главнокомандующий и командующие оперативными направлениями проинформировали о ситуации на фронте.

Отмечается, что во встрече приняли участие секретарь СНБО Алексей Данилов, глава МОУ Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба Сергей Шаптала, руководитель НГУ Юрий Лебедь, глава МВД Денис Монастырский, министр инфраструктуры Александр Кубраков и заместитель главы ОПУ Роман Машовец.

Кроме того, в режиме видеосвязи присутствовали глава ГУР МО Кирилл Буданов, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сирский, и командующие ОК "Запад" и "Юг" Сергей Литвинов и Андрей Ковальчук.

"Подробности не буду рассказывать, но украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву. А оккупантам на нашей земле не место", — подвел итоги встречи Зеленский.

Стоит отметить, что после этого заместитель главы Офиса президента подтвердил информацию о том, что украинские военные освободили Высокополье (Херсонская область) от оккупантов.

Как сообщалось ранее, американский генерал в отставке Бен Ходжес выразил мнение, что украинские военные способны выйти на границы 23 февраля уже до конца этого года.

Вместе с тем глава Николаевской ОГА Виталий Ким предупредил, что строить преждевременные планы насчет победы пока не стоит — ситуация на фронте весьма изменчива, хотя наши воины и имеют определенные успехи.