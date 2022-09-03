Российские корабли маневрируют в Черном море, а на суше враг несет серьезные потери - ОК "Юг"

Наши защитники говорят, что обстановка на на юге остается стабильно сложной, но они все держат под контролем

В Черном море в очередной раз поднялся шторм, что заставило российских оккупантов сократить свое корабельное присутствие. Тем не менее два ракетоносителя остаются на боевом дежурстве, угрожая вероятными ударами по мирному населению Украины. Чтобы сбить противника с толку, ВСУ продолжают постепенное продвижение на суше: лишь за последние сутки уничтожили больше сотни вражеских солдат и шестьдесят единиц военной техники.

Больше деталей раскрыли представители оперативного командования "Юг" в свежей сводке от 3 сентября. Военные подчеркивают: позиционные бои продолжаются, но россиянам все сложнее удерживать позиции благодаря прицельному огню украинских воинов.

За прошедшие сутки ВСУ нанесли на юге 22 авиационных удара по скоплению сил противника, также активно работает наша артиллерия. Навсегда "демилитаризированы" 106 российских солдат, а трое их сослуживцев попали в плен. Известно об уничтожении командно-наблюдательного пункта 205-й отдельной бригады армии рф в Снегиревке, трех складов с боекомплектом в Бериславском и Херсонском районах, а также, что немаловажно, понтонной переправы вблизи Козацкого.

Среди разбитой техники врага можно похвастаться сразу 14 танками Т-72 и Т-62, гаубицей "Мста-Б", авиадесантной самоходной артиллерийско-минометной установкой, двумя РСЗО "Ураган", а также 35 единицами бронированной автотехники. Навсегда "приземлились" два вражеских беспилотника.

Отметим, что с Черного моря продолжает исходить угроза вероятного ракетного удара. Несмотря на бушующий шторм, в акватории остается два ракетных носителя Черноморского флота рф. В совокупности они несут до 16 "Калибров", которые могут быть выпущены по территории Украины. Также стоит обратить внимание на повышенную минную угрозу из-за испортившихся погодных условий — взрывоопасные предметы способны подплывать к берегам, куда заходят беспечные отдыхающие.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, на каком расстоянии от Херсона могут находиться украинские военнослужащие. Свое предположение высказал военный эксперт Олег Жданов.

Также мы писали о ситуации на всех направлениях фронта. Для этого мы использовали самые свежие карты боев в Украине от американского Института изучения войны.