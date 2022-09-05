"Начало конца россии": американский генерал назвал новую военную цель США

Военные цели США должны включать "деимпериализацию" россии, убежден генерал

Соединенные Штаты Америки должны готовиться к прекращению существования российской федерации в ее нынешнем виде в результате полномасштабной войны против Украины.

Об этом на своей странице в Твиттере написал американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, прокомментировав таким образом слова бывшего посла США в НАТО Курта Уолкера о том, что началом "империалистических войн" россии против ее соседей он считает именно нападение на Грузию, а не на Украину.

По его словам, военные цели Штатов в этом противостоянии должны содержать "деимпериализацию" россии". Также Ходжес добавил, что, по его мнению, процесс развала российской федерации уже начался.

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"Мне кажется, что мы наблюдаем начало конца россии, как она выглядит сегодня. К этому нужно быть готовым… мы не были готовы к концу СССР", – говорится в тексте публикации генерала.

Напомним, что бывший посол США в НАТО Курт Волкер недавно выступил с заявлением о том, что "империалистические войны" россии против ее соседей начались не в Украине, а "состоялись" в Грузии. Так же он подчеркнув, что США не должны забывать о том что россия все еще находится на грузинских территориях.

Ранее "Телеграф" сообщал, как американский ветеран войны в Ираке и Афганистане, генерал Марк Арнольд прокомментировал противостояние украинцев против нападения россии и заявил, что прямое участие Соединенных Штатов Америки в войне рф против Украины может дать мощный толчок в ускорении одержания окончательной победы над оккупационной армией рф.