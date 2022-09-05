"Начало конца россии": американский генерал назвал новую военную цель США
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Военные цели США должны включать "деимпериализацию" россии, убежден генерал
Соединенные Штаты Америки должны готовиться к прекращению существования российской федерации в ее нынешнем виде в результате полномасштабной войны против Украины.
Об этом на своей странице в Твиттере написал американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, прокомментировав таким образом слова бывшего посла США в НАТО Курта Уолкера о том, что началом "империалистических войн" россии против ее соседей он считает именно нападение на Грузию, а не на Украину.
По его словам, военные цели Штатов в этом противостоянии должны содержать "деимпериализацию" россии". Также Ходжес добавил, что, по его мнению, процесс развала российской федерации уже начался.
"Мне кажется, что мы наблюдаем начало конца россии, как она выглядит сегодня. К этому нужно быть готовым… мы не были готовы к концу СССР", – говорится в тексте публикации генерала.
Напомним, что бывший посол США в НАТО Курт Волкер недавно выступил с заявлением о том, что "империалистические войны" россии против ее соседей начались не в Украине, а "состоялись" в Грузии. Так же он подчеркнув, что США не должны забывать о том что россия все еще находится на грузинских территориях.
Ранее "Телеграф" сообщал, как американский ветеран войны в Ираке и Афганистане, генерал Марк Арнольд прокомментировал противостояние украинцев против нападения россии и заявил, что прямое участие Соединенных Штатов Америки в войне рф против Украины может дать мощный толчок в ускорении одержания окончательной победы над оккупационной армией рф.