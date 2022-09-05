Британская разведка рассказала, где у россиян самые большие успехи и как это связано с "референдумами"

Захватчики то и дело срывают сроки оккупации всей Донетчины, которые им спускают с кремля

Города Авдеевка, Бахмут и Северск Донецкой области являются основными направлениями атак российских оккупантов с начала лета. И до сих пор остаются точками наибольшей концентрации усилий оккупантов, хотя результаты при этом очень посредственные – продвижение происходит крайне медленно, что сильно усложняет задачу кремля по аннексии украинских территорий. К такому выводу пришел разведывательный департамент Министерства обороны Великобритании.

Эти выводы разведка изложила в ежедневной сводке, опубликованной в Twitter военного ведомства. В частности, ее специалисты назвали основными направлениями наступления на Донбассе прямо сейчас Авдеевку вблизи Донецка и Бахмут, расположенный в 60 км к северу. "Хотя россия добилась наибольшего успеха на этом участке, ее силы до сих пор продвигаются лишь примерно на 1 км в неделю в направлении Бахмута", — говорится в сводке.

Политической целью этих усилий британцы называют захват всей Донецкой области. Это даст кремлю возможность объявить об "освобождении" Донбасса. Однако оккупационные силы из-за медленного продвижения неоднократно нарушали установленные сроки достижения этой цели. Свежей датой такого выхода на административные границы Донбасса британская разведка со ссылкой на данные украинских властей назвала 15 сентября. "Маловероятно, что силы добьются этого, что еще больше усложнит планы россии по проведению "референдумов" по присоединению оккупированных территорий к российской федерации", — уверены в Британии.

Как сообщал "Телеграф", в последнее время источники, приближенные к путинской администрации, заговорили о переносе "референдумов" на начало ноября — ко дню народного единства, которое празднует 4 ноября.