ФРГ оказалась постоянным клиентом россии

Несмотря на огромные расходы на войну в Украине, россия все же получает рекордные доходы от ископаемого топлива, значительно превышающие ее траты на боевые действия. Одним из постоянных клиентов является Германия.

Как пишет издание Spiegel Wirtschaft, ссылаясь на один из последних анализов эксперта финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), доходы российской федерации от экспорта ископаемой энергии за полгода войны в Украине существенно превысили затраты на боевые действия. Общий доход россии за шесть месяцев полномасштабного вторжения составил 158 миллиардов евро. Согласно другим наблюдениям, стоимость войны по состоянию по истечении шестого месяца войны оценивается в сто миллиардов евро.

Также отмечается, что в период с 24 февраля по 24 августа 2022 года анализ показал, что страны Европейского союза стали крупнейшими покупателями поставок с 85 миллиардами евро. За ними Китай — 35 миллиардов евро.

Что касается Германии, то эта страна стала вторым по величине покупателем российского ископаемого топлива в мире сразу после Китая.

"Чтобы бороться с этим, правительства должны ввести тарифы или ограничение цен на импорт из россии и ускорить меры по энергосбережению. Прежде всего, необходимо сократить потребление нефти и газа "путем ускорения использования чистой энергии и электрификации посредством тепловых насосов и электромобилей", — объяснил аналитик Лаури Милливирта

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская федерация, уже 195 дней подряд ведущая полномасштабную войну против украинцев, нашла, у кого сможет купить оружие совершения для своих военных преступлений на украинских землях.