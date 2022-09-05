Укр

На фоне продвижения ВСУ оккупанты стягивают силы: свежие карты боев в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Украинские военные продолжают очищать страну от оккупантов Новость обновлена 05 сентября 2022, 06:51
Украинские военные продолжают очищать страну от оккупантов

Враг продолжает обстрелы и атаки на востоке, пытается жать огнем на юге

Украинское контрнаступление продвигается на юге и востоке. Силы обороны освободили несколько населенных пунктов в западной части Херсонской области и за рекой Северский Донец в Донецкой.

Исследователи института изучения войны отмечают, что темп контрнаступления может меняться — украинские военные нацелены на лишение оккупантов снабжения и ослабление командования, даже в случае наземных действий. Аналитики ожидают попыток россиян снова захватить утраченные позиции и атак артиллерии на эти места.

Оккупанты также продолжают атаки в районе Бахмута и от оккупированного Донецка. В тыловых районах оккупированной части Запорожской области отмечено перемещение техники врага.

Карта боевых действий Украина 5.09.2022
Карта боев в Украине

Восток Украины

Враг ограниченно атаковал к северо-западу от Славянска, пытался прорваться в районе Богородичного, Пасеки, Краснополья, Долины. На этом направлении украинское контрнаступление было успешным — форсировали реку Северский Донец и освободили Озерное (20 км восточнее Славянска). В районе Северска штурмов не отмечено.

Враг атаковал к северо-востоку от Бахмута в районе самого города, Бахмутского, Покровского. Бои продолжаются в районе Кодемы. На северо-запад от Донецка оккупанты атаковали возле Первомайского и Песок. Враг продолжает обстрелы по всей линии фронта.

Карта боевых действий Донбасс 5.09.2022
Карта боевых действий на востоке Украины

Харьков

Наступления россии на этом направлении не отмечено, но оккупанты не прекращают артиллерийские и ракетные атаки.

Карта боевых действий Харьков 5.09.2022
Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Враг стягивает силы в районы, вдоль линии логистики. Предполагается, что они будут защищать важные места для оккупантов в Мелитополе и Токмаке. Напряжение на ЗАЭС продолжает расти. Атомная станция продолжает находиться в зоне обстрелов россиян. С позиций у Энергодара оккупанты обстреливают другой берег водохранилища.

Карта боевых действий Херсон 5.09.2022
Карта боев на юге Украины

Контрнаступление Украины

Украинские войска освободили два населенных пункта в Херсонской области. Один из них — Высокополье, южнее границы с Днепропетровской областью. Второй населенный пункт назван не был. Предполагается, что украинское контрнаступление продолжается к юго-востоку от Высокополья. Россияне усиленно обстреливают линию фронта. Они бьют по населенным пунктам за рекой Ингулец — по обстрелам можно судить о продвижении украинских военных от плацдарма.

Стратегия украинского контрнаступления — истощить российские силы. Удары ВСУ по позициям россиян, складам и наземным коммуникациям продолжаются. Российские источники заявляют о пыти направлениях контрнаступления Украины: кроме Высокополья, названы атаки в районе Снигуровки (60 км от Николаева), а также с северо-запада и запада от Херсона.

Ранее "Телеграф" сообщал, что переправы через Ингулец и Днепр на юге Украины находятся под огневым контролем украинских военных. Во время контрнаступления ВСУ удается захватить пленных — у некоторых есть весьма примечательные "сувениры".

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