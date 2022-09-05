На фоне продвижения ВСУ оккупанты стягивают силы: свежие карты боев в Украине

Враг продолжает обстрелы и атаки на востоке, пытается жать огнем на юге

Украинское контрнаступление продвигается на юге и востоке. Силы обороны освободили несколько населенных пунктов в западной части Херсонской области и за рекой Северский Донец в Донецкой.

Исследователи института изучения войны отмечают, что темп контрнаступления может меняться — украинские военные нацелены на лишение оккупантов снабжения и ослабление командования, даже в случае наземных действий. Аналитики ожидают попыток россиян снова захватить утраченные позиции и атак артиллерии на эти места.

Оккупанты также продолжают атаки в районе Бахмута и от оккупированного Донецка. В тыловых районах оккупированной части Запорожской области отмечено перемещение техники врага.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Враг ограниченно атаковал к северо-западу от Славянска, пытался прорваться в районе Богородичного, Пасеки, Краснополья, Долины. На этом направлении украинское контрнаступление было успешным — форсировали реку Северский Донец и освободили Озерное (20 км восточнее Славянска). В районе Северска штурмов не отмечено.

Враг атаковал к северо-востоку от Бахмута в районе самого города, Бахмутского, Покровского. Бои продолжаются в районе Кодемы. На северо-запад от Донецка оккупанты атаковали возле Первомайского и Песок. Враг продолжает обстрелы по всей линии фронта.

Карта боевых действий на востоке Украины

Харьков

Наступления россии на этом направлении не отмечено, но оккупанты не прекращают артиллерийские и ракетные атаки.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Враг стягивает силы в районы, вдоль линии логистики. Предполагается, что они будут защищать важные места для оккупантов в Мелитополе и Токмаке. Напряжение на ЗАЭС продолжает расти. Атомная станция продолжает находиться в зоне обстрелов россиян. С позиций у Энергодара оккупанты обстреливают другой берег водохранилища.

Карта боев на юге Украины

Контрнаступление Украины

Украинские войска освободили два населенных пункта в Херсонской области. Один из них — Высокополье, южнее границы с Днепропетровской областью. Второй населенный пункт назван не был. Предполагается, что украинское контрнаступление продолжается к юго-востоку от Высокополья. Россияне усиленно обстреливают линию фронта. Они бьют по населенным пунктам за рекой Ингулец — по обстрелам можно судить о продвижении украинских военных от плацдарма.

Стратегия украинского контрнаступления — истощить российские силы. Удары ВСУ по позициям россиян, складам и наземным коммуникациям продолжаются. Российские источники заявляют о пыти направлениях контрнаступления Украины: кроме Высокополья, названы атаки в районе Снигуровки (60 км от Николаева), а также с северо-запада и запада от Херсона.

Ранее "Телеграф" сообщал, что переправы через Ингулец и Днепр на юге Украины находятся под огневым контролем украинских военных. Во время контрнаступления ВСУ удается захватить пленных — у некоторых есть весьма примечательные "сувениры".