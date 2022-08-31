Зеленский призвал Евросоюз убить у себя российскую пропаганду: подробности

Президент обратился к европейцам

В среду, 31 августа, на 189-й день полномасштабного вторжения рф президент Владимир Зеленский призвал страны Европейского Союза запретить российское телевизионное вещание, а также присутствие российских пропагандистов на территории ЕС.

Об этом глава государства заявил в видеообращении на ежегодной конференции Forum 2000 в Праге, передает официальный сайт президента Украины. Зеленский считает, что российские пропагандисты пытаются уничтожить европейскую демократию, а потому цивилизованной Европе необходимы действия, направленные на защиту от российской пропаганды.

"До сих пор в европейских странах продолжают работать российские пропагандисты. До сих пор в странах ЕС доступно российское телевидение, которое является самым большим дезинформатором в мире. И против кого они работают, скажите мне? Что именно они пытаются уничтожить или хотя бы дискредитировать в первую очередь? Европейскую демократию.

И Европа требует полной защиты от российской пропаганды. Ни один российский пропагандист не должен оставаться на территории ЕС. Ни один российский государственный телеканал не должен работать на территории ЕС", — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский рассказал, что украинские защитники сумели разрушить планы оккупантов по захвату Донбасса. Напомним, президент недавно высказался касательно переговоров с рф. Глава государства сравнил россию с аллигатором с ненасытным чувством голода ко всему чужому.