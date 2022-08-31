В сети распространяется опасное видео с Зеленским: что известно и как уберечься

Мошенники пытаются завладеть данными банковских карт доверчивых украинцев

Не успели из социальных сетей убрать видео с президентом Зеленским, где мошенники обещанием денег выманивали у доверчивых граждан данные их карт, как опасный ролик вернулся с новыми обещаниями. Теперь украинцев привлекают обещаниями вернуть НДС за три года.

На видео обратил внимание журналист Андрей Цаплиенко. Он опубликовал предупреждение в своем телеграм-канале. "Отправляют ролик, где вроде бы сам Президент предлагает зарегистрироваться и получить помощь. На самом деле видео старое и перемонтированное. Далее следует ссылка на подставной сайт, работники которого выманивают у доверчивых людей пинкоды и доступ к деньгам на карточках", — написал он.

Скриншот мошеннического ролика

Цаплиенко призвал украинцев быть осторожными в сети. Журналист напомнил, что пользоваться можно только проверенными ссылками и ни в коем случае никому не передавать данные своих банковских карт, в частности PIN-код и CVV-код, который обычно размещают на обратной стороне карты.

Как сообщал "Телеграф", аферу или мошенничество можно встретить даже, получая обычную посылку. О действенной схеме обмана через "Новую почту" рассказал журналист Роман Винтонив, также известный как Майкл Щур.