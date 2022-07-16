Зеленский просит данные карты, чтобы насчитать 8000 гривен: украинцев предупредили о мошеннической схеме
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Злоумышленники хотят таким образом получить персональные данные украинцев
Мошенники используют видеообращение с президентом Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы завладеть персональными данными украинцев.
Об этом в субботу, 16 июля, сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Отмечается, что видео распространяется на фейковой Facebook-странице телеканала "Украина 24", которая визуально напоминает официальную страницу СМИ. Однако, понять подделку можно из публикуемого там контента. В частности, на одном из видео Владимир Зеленский якобы во время выступления призывает передавать граждан собственные персональные данные, а также номер банковской карты, чтобы затем "гарантировано получить выплаты в размере 8 000 гривен за регистрацию".
"Предостерегаем! Подобные сообщения и видеоматериалы являются элементами мошеннических схем, направленных на завладение персональными данными и средствами доверчивых граждан. Ни в коем случае не передавайте персональные данные неизвестным лицам или организациям! Доверяйте только официальным источникам", — предупредили в Центре противодействия дезинформации.
Ранее "Телеграф" сообщал, что российская пропаганда запустила фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал приказ об уничтожении части личных дел украинских ученых. По легенде пропагандистов эти люди якобы занимались разработками биологического оружия.