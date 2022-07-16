Зеленський просить дані карти, щоб нарахувати 8000 гривень: українців попередили про шахрайську схему

Зловмисники хочуть таким чином отримати персональні дані українців

Шахраї використовують відеозвернення з президентом України Володимиром Зеленським для того, щоб заволодіти персональними даними українців.

Про це у суботу, 16 липня, повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Зазначається, що відео поширюють на фейковій Facebook-сторінці телеканалу "Україна 24", яка візуально нагадує офіційну сторінку ЗМІ. Однак, зрозуміти підробку можна з контенту, який там публікується. Зокрема, на одному з відео Володимир Зеленський нібито під час свого виступу закликає передавати громадян власні персональні дані, а також номер банківської карти, аби потім "гарантовано отримати виплати у розмірі 8 000 гривень за реєстрацію".

Кадр з фейкового відеозвернення президента України

"Застерігаємо! Подібні повідомлення та відеоматеріали є елементами шахрайських схем, спрямованих на заволодіння персональними даними та коштами довірливих громадян. У жодному разі не передавайте персональні дані невідомим особам чи організаціям! Довіряйте лише офіційним джерелам", — застерегли у Центрі протидії дезінформації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, російська пропаганда запустила фейк про те, що президент України Володимир Зеленський підписав наказ про знищення частини особових справ українських вчених. За легендою пропагандистів, ці люди нібито займалися розробками біологічної зброї.