Проверяйте посылки: аферисты придумали новую схему обмана украинцев через "Новую почту"

Украинцев призвали более внимательно проверять подозрительные посылки

Аферисты придумали новую схему обмана невнимательных граждан и особенно тех, кто заказывает посылки массово.

Как сообщил в своем Фейсбук украинский телеведущий и актер Роман Винтонов (более известный, как Майкл Щур), мошенники присылают случайным получателям какую-то мелочь и просят за посылку небольшие суммы денег.

Если к этому отнестись невнимательно, то можно случайно "приобрести" брелок по цене в около 200 гривен, что едва не случилось с Винтоновым.

Он отметил, что заказывает много вещей и поэтому не удивился, когда получил сообщение о получении еще одной посылки. По этой же причине проверять ее он не стал.

"Оплачиваю посылку. Беру ее в руки. И тут я понимаю, что что-то не то, что я заказывал. Распаковываю и вижу какой-то дешевый брелок. Цена которой гривен 10. А заплатил за посылку я 204 грн. Я говорю – это не мое. Сотрудница почты спокойно говорит "о снова они". Спокойно выписывает мне возврат денег. Спокойно выдает мне назад мои 204 грн. Я подписываюсь на чеке и все. Я ничего не потерял. Но он мог бы потерять. Если бы не взглянул на почту", — написал он.

По его словам, он поговорил с сотрудницей почты, которая рассказала, что таких посылок только в ее отделении десятки.

Другие пользователи сети отметили, что и с ними происходили подобные ситуации.

Как сообщалось ранее, мошенники продолжают обманывать людей даже в военное время. Так недавно стало известно, что они создали клон официального онлайн-магазина сети АЗС WOG, через который пытаются продать нуждающимся в топливе якобы талоны и топливные карты компании.