Перевіряйте посилки: аферисти вигадали нову схему обману українців через "Нову пошту"

Українців закликали уважніше перевіряти підозрілі посилки

Аферисти вигадали нову схему обману неуважних громадян і особливо тих, хто замовляє посилки масово.

Як повідомив у своєму Фейсбуку український телеведучий і актор Роман Вінтонов (відоміший, як Майкл Щур), шахраї надсилають випадковим одержувачам якусь дрібницю і просять за посилку невеликі суми грошей.

Якщо до цього поставитися неуважно, то можна випадково "придбати" брелок за ціною близько 200 гривень, що мало не сталося з Вінтоновим.

Він зазначив, що замовляє багато речей, і тому не здивувався, коли отримав повідомлення про отримання ще однієї посилки. З цієї причини перевіряти її не став.

"Оплачую посилку. Беру її в руки. І тут я розумію, що щось наче не те, що я замовляв. Розпаковую і бачу якийсь дешевий брелок. Ціна якому гривень 10. А заплатив за посилку я 204 грн. Я кажу — це не моє. Працівниця пошти спокійно каже "о знову вони". Спокійно виписує мені повернення грошей. Спокійно видає мені назад мої 204 грн. Я підписуюсь на чеку і все. Я не втратив нічо. Але міг би втратити. Якби не подивився на пошті. ", — написав він.

За його словами, він поговорив зі співробітницею пошти, яка розповіла, що таких посилок лише у її відділенні десятки.

Інші користувачі мережі зазначили, що і з ними відбувалися такі ситуації.

Як повідомлялося раніше, шахраї продовжують обманювати людей навіть у воєнний час. Так нещодавно стало відомо, що вони створили клон офіційного онлайн-магазину мережі АЗС WOG, через який намагаються продати тим, хто потребує палива, нібито талони та паливні карти компанії.