"Сдирают деньги без каких-либо услуг": известный экономист рассказал, как его обманул таксист "Bolt"

Аферисты придумали новый способ разводить клиентов

Недобропорядочные таксисты в Украине придумали новую схему "развода" клиентов на деньги.

В неприятную историю попал соучредитель Украинского института будущего, экономист Анатолий Амелин, который в своем посте в Фейсбук рассказал, что история приключилась, когда он заказал машину у сервиса "Bolt".

"Скажите, а Bolt уж совсем скурвился? Или как с клиентов сдирать деньги без каких-либо услуг", — написал он.

По его словам, в момент принятия вызова водитель написал в чат, что сломался, но заказ не отменил так как очевидно хотел, чтобы это сделал клиент и оплатил штраф.

Спустя 25 минут водитель сообщил, что подъехал, однако в приложении можно было четко увидеть, что это не так. История закончилась тем, что водитель списал с Амелина деньги за то, что тот не сел в машину вовремя.

Экономист также отметил, что компания таким образом создает условия к мошенничеству по отношению к клиентам, набирает на работу преступников и никак их не контролирует, да и к тому же зарабатывает на этом деньги.

Как сообщалось ранее, аферисты придумали схему обмана невнимательных жителей через почту. Злоумышленники шлют посылки со всякими безделушками на случайные адреса и если получатель оказался недостаточно внимательным, то он может потерять пару сотен гривен. Хоть это и кажется незначительной суммой, однако подобная рассылка идет массово, а потому сумма в конечном итоге может оказаться внушительной.