"Здирають гроші без будь-яких послуг": відомий економіст розповів, як його обдурив таксист "Bolt"

Аферисти вигадали новий спосіб розводити клієнтів

Непорядні таксисти в Україні вигадали нову схему "розлучення" клієнтів на гроші.

До неприємної історії потрапив співзасновник Українського інституту майбутнього, економіст Анатолій Амелін, який у своєму посту у Фейсбук розповів, що історія сталася, коли він замовив машину біля сервісу "Bolt".

"Скажіть, а Bolt вже зовсім скурвився? Або як з клієнтів здирати гроші без будь-яких послуг", — написав він.

За його словами, у момент прийняття виклику водій написав у чат, що зламався, але замовлення не скасував, оскільки очевидно хотів, щоб це зробив клієнт і сплатив штраф.

За 25 хвилин водій повідомив, що під’їхав, однак у додатку можна було чітко побачити, що це не так. Історія закінчилася тим, що водій списав з Амеліна гроші за те, що той не сів у машину вчасно.

Економіст також зазначив, що компанія таким чином створює умови до шахрайства стосовно клієнтів, набирає на роботу злочинців і ніяк їх не контролює та й до того ж заробляє на цьому гроші.

Як повідомлялося раніше, аферисти вигадали схему обману неуважних мешканців через пошту. Зловмисники шлють посилки з будь-якими дрібничками на випадкові адреси і якщо одержувач виявився недостатньо уважним, то він може втратити кілька сотень гривень. Хоча це і здається незначною сумою, проте подібне розсилання йде масово, а тому сума зрештою може виявитися великою.