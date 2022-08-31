У мережі поширюється небезпечне відео з Зеленським: що відомо і як уберегтись

Шахраї намагаються заволодіти даними банківських карток довірливих українців

Не встигли з соціальних мереж прибрати відео з президентом Зеленським, де шахраї обіцянкою грошей виманювали у довірливих громадян дані їхніх карток, як небезпечний ролик повернувся з новими обіцянками. Тепер українців заманюють обіцянками повернути ПДВ за три роки.

На відео звернув увагу журналіст Андрій Цаплієнко. Він опублікував попередження у своєму телеграм-каналі. "Надсилають ролик, де начебто сам Президент пропонує зареєструватися і отримати допомогу. Насправді відео старе і перемонтоване. Далі йде посилання на підставний сайт, працівники якого виманюють у довірливих людей пінкоди та доступ до грошей на картках", — написав він.

Скріншот шахрайського ролика

Цаплієнко закликав українців бути обережними в мережі. Журналіст нагадав, що користуватись можна лише перевіреними посиланнями і в жодному разі нікому не передавати дані своїх банківських карток, зокрема PIN-код та CVV-код, який зазвичай розміщують на зворотній стороні картки.

Як повідомляв "Телеграф", на аферу чи шахрайство можна натрапити навіть, отримуючи звичайну посилку. Про дієву схему обману через "Нову пошту" розповів журналіст Роман Вінтонів, також відомий як Майкл Щур.