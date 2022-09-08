Чотири країни ЄС закривають в'їзд для росіян із шенгенськими візами: названа дата

Обмеження набуде чинності трохи більше, ніж через тиждень

Чотири країни Європейського Союзу, котрі раніше виступили із вимогою щодо обмеження на в'їзд на їх території громадянам російської федерації, все ж запроваджують заборону на в'їзд росіян із шенгенськими візами, у тому числі виданими в інших країнах ЄС. Відповідну інформацію в четвер, 8 вересня, повідомив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, — передає "Телеграф", посилаючись на росЗМІ.

За словами голови естонського МЗС, заборона на в'їзд громадян рф до Латвії, Литви, Польщі, а також безпосередньо Естонії набуде чинності вже уночі з 18 на 19 вересня.

"У ніч на 19 вересня набуде чинності заборона на в'їзд до Естонії для громадян росії. Це стосується тих росіян, які мають візи, видані в Естонії, а також візи, видані в інших країнах ЄС. Литва, Латвія та Польща також запровадять заборону цього ж моменту", — пояснив Рейнсалу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Європі погодили рішення щодо повної відмови від угоди стосовно спрощеного візового режиму з російською федерацією. Зокрема, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн пояснила таке нововведення тим, що росія своїм повномасштабним вторгненням в Україну, повністю перекреслила довіру з боку ЄС.