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Чотири країни ЄС закривають в'їзд для росіян із шенгенськими візами: названа дата

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Автор
Тепер в'їзд до кількох європейських країн росіянам буде обмежено Новина оновлена 08 вересня 2022, 13:36
Тепер в'їзд до кількох європейських країн росіянам буде обмежено

Обмеження набуде чинності трохи більше, ніж через тиждень

Чотири країни Європейського Союзу, котрі раніше виступили із вимогою щодо обмеження на в'їзд на їх території громадянам російської федерації, все ж запроваджують заборону на в'їзд росіян із шенгенськими візами, у тому числі виданими в інших країнах ЄС. Відповідну інформацію в четвер, 8 вересня, повідомив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, — передає "Телеграф", посилаючись на росЗМІ.

За словами голови естонського МЗС, заборона на в'їзд громадян рф до Латвії, Литви, Польщі, а також безпосередньо Естонії набуде чинності вже уночі з 18 на 19 вересня.

"У ніч на 19 вересня набуде чинності заборона на в'їзд до Естонії для громадян росії. Це стосується тих росіян, які мають візи, видані в Естонії, а також візи, видані в інших країнах ЄС. Литва, Латвія та Польща також запровадять заборону цього ж моменту", — пояснив Рейнсалу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Європі погодили рішення щодо повної відмови від угоди стосовно спрощеного візового режиму з російською федерацією. Зокрема, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн пояснила таке нововведення тим, що росія своїм повномасштабним вторгненням в Україну, повністю перекреслила довіру з боку ЄС.

Теги:
#Росія #Заборона #Балтія #Шенген